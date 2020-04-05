تصريح مفاجئ من وزير التعليم بشأن الامتحانات التجريبية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن 98% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا الامتحانات التجريبية اليوم وحصلوا على نتائجهم، مشيًرا إلى أن هناك إقبال كبير للطلاب على الامتحانات التجريبية بنظام "التابلت"، معلقًا: "أنا سعيد بأولادنا فوق ما تتخيلوا".





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن 578 ألف طالب في الصف الأول الثاني دخل على الامتحانات من إجمالي 589 ألف طالب، معقبًا: "هذا الرقم غير مسبوق في مصر لأكبر امتحان إلكتروني أجريه في البلاد".





وتابع: "نسعى لمضاعفة هذا الرقم في شهر مايو المقبل عندما يتم امتحان الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي، مردًفا: "وراء هذا العمل أشخلص عملوا متواصل لمدة 5 سنوات سواء في البنية التحتية أو الأبلكش ومهندسين لا ينامون 24 ساعة وقت الحظر.. الناس بتنام في الوزارة ومديرات التعليم عشان يتحقق ذلك في النجوع والقرى والمحافظات".





ونوه وزير التعليم، بأن 50 مليون زائر للمنصات الإلكترونية الخاصة بالدروس التعليمية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في الاختبارات الإلكترونية نالت إعجاب عدة دول، معقبا: "محنة الكورونا كانت رحمة من باطن العذاب.. ورقم ده خرافي".





وأعرب عن سعادته من اجتماع أولياء الأمور مع أولادهم لمدد أطول في المنزل؛ لأنه خلق حالة جديدة، وجعلنا نحقق أمر جيد، لافتا إلى أن الطلاب أصبحوا يتفاعلون على المكتبة الرقمية.





ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن 2% فقط لم يؤدوا الامتحانات الخاصة بـ "التابلت" اليوم، لافتًا إلى أن بعض الطلاب أدوا امتحانات التابلت من داخل "البلايستيشن".





واستطرد وزير التعليم قائلًا: "لدينا معلومات عن كل طالب شاهد الدروس التعليمية أون لاين"، موضحا: "لدينا إحصائيات كاملة بكل زائري منظومة التعليم عن بعد.





وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





وأكدت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، موضحة أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- الفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا: "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وفى الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا الى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح