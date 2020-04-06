سهيلة بن لشهب تطرح أغنية جديدة بعنوان "شدة وتزول" لمواجهة "كورونا"

















طرحت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، أغنية جديدة بعنوان "شدة وتزول" بجانب بعض الفنانين الآخرين الذين شاركوها الغناء.وروجت سهيلة، للعمل من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من محبيها الذين أشادوا بالعمل وفكرته الهادفة.ويحث العمل على التفاؤل والبهجة وبث روح السعادة والأمل في ظل انتشار أزمة فيروس "كورونا"، والذي بات يهدد جميع بلدان العالم وحصد أرواح عدد كبيرة من الضحايا.على جانب آخر، حصدت النجمة سهيلة بن لشهب، جائزة أفضل فنانة أنيقة في إفريقيا، وذلك لجمال إطلالاتها التي دائمًا ما تبهر محبيها بها، وقامت بتوجيه رسالة شكر لجمهورها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.جدير بالذكر أن سهيلة بن لشهب تحظى بجماهيرية كبيرة وشهرة واسعة في عدة دول عربية، ولاسيما بلدها الجزائر، واستطاعت أن تحقق نجاحات مختلفة، خلال فترة قصيرة.