Advertisements

سهيلة بن لشهب تطرح أغنية جديدة بعنوان "شدة وتزول" لمواجهة "كورونا"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

طرحت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، أغنية جديدة بعنوان "شدة وتزول" بجانب بعض الفنانين الآخرين الذين شاركوها الغناء.

وروجت سهيلة، للعمل من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من محبيها الذين أشادوا بالعمل وفكرته الهادفة.

ويحث العمل على التفاؤل والبهجة وبث روح السعادة والأمل في ظل انتشار أزمة فيروس "كورونا"، والذي بات يهدد جميع بلدان العالم وحصد أرواح عدد كبيرة من الضحايا.

على جانب آخر، حصدت النجمة سهيلة بن لشهب، جائزة أفضل فنانة أنيقة في إفريقيا، وذلك لجمال إطلالاتها التي دائمًا ما تبهر محبيها بها، وقامت بتوجيه رسالة شكر لجمهورها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن سهيلة بن لشهب تحظى بجماهيرية كبيرة وشهرة واسعة في عدة دول عربية، ولاسيما بلدها الجزائر، واستطاعت أن تحقق نجاحات مختلفة، خلال فترة قصيرة.



أخبار تهمك

عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على تصريحات محمود طاهر

منذ أقل من ساعة

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

منذ 12 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- محمود طاهر يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا

منذ ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن أول صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعليق ناري من "الصحة العالمية" على تجربة مصر في التعامل مع كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ مناعة: "كورونا" فيروس مُصنع خرج عن السيطرة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

10:57 م

مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا

12:34 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

09:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب