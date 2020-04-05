الإمارات تخصص طائرتين لإعادة رعاياها من المملكة المتحدة





خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، طائرتين لإجلاء أكثر من 80 إماراتيًا من المملكة المتحدة البريطانية يومي 5 و7 أبريل الحالي، الذين كانوا يتواجدون إما للدراسة أو لتلقي العلاج الطبي، ولم يتمكنوا من العودة إلى البلاد بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة يوم 24 مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كرونا المستجد "كوفيد - 19"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.





وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول : إن "هاتين الرحلتين من 43 رحلة تم تنظيمها لإعادة 1783 مواطنا إماراتيا من جميع أنحاء العالم".





وأضاف بالهول: أن "هناك 22 عملية إجلاء جارية وسيتم الانتهاء منها في الأيام القادمة لإعادة حوالي 641 مواطنا إماراتيا إلى الوطن. ونحن فخورون بفريقنا، الذي عمل بلا كلل خلال الأسبوع الماضي لمساعدة مواطني الإمارات على العودة إلى ديارهم".





ومن جانبه قال سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول : إن "رفاهية مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ولهذا السبب اتخذت حكومتنا إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الدولة، وأن مثل هذا الالتزام الثابت يعني أيضا بقاء مواطنينا في المنزل آمنا في هذا الوقت الصعب".





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و253 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 68 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 257 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



