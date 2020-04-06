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باسكال مشعلاني تقدم نصيحة ذهبية للرجال لكيفية التعامل مع المرأة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

قالت الفنانة باسكال مشعلاني إنه يجب على كل رجل أن يهتم بزوجته ويعطيها جرعة من الرومانسية، ويدخل الفرح في بيت الزوجية، لأن عدم الاهتمام سيؤدي للملل.

وأضافت خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة، في برنامجه "سهرانين"، المذاع على قناة ON، باسكال أن الزوجة عليها ايضًا عامل ولها دور مهم في ذلك، ويجب أن يتوفر الاحترام بين أفراد العائلة بأكملها.

وعن رأيها في الرجل الذي يرتبط بإمرأة وهو متزوج من أخرى، قالت إن من المستحيل أن تستمر مع رجل يكرهها ولاتقبل بهذا الوضع.

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