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عمر جابر يقترب من الزمالك

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:59 م
عمر جابر
عمر جابر
محمد جمال
اقترب عمر جابر نجم بيراميدز من العودة من جديد لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما أبدي مسؤولي القلعة البيضاء فى عودة اللاعب من جديد بنهاية الموسم. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو نادي الزمالك اتفقوا مع عمر جابر لاعب بيراميدز علي العودة الي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد هروب التونسي حمدي النقاز. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "ورحب مسؤولو بيراميدز بانتقال اللاعب بشرط التوصل لمقابل مادي مناسب، خاصة في ظل سياسة بيراميدز خلال الفترة المقبلة بتخفيض عقود اللاعبين الكبار".

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