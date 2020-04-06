Advertisements

رد وزير التعليم على عدم قدرة استيعاب الطلاب للمحاضرات "الأون لاين"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:05 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن 2% فقط لم يؤدوا الامتحانات الخاصة بـ"التابلت" أمس الأحد من طلاب الصف الأول الثانوي أو لم يرسلوا نتائجهم، مشيرًا إلى أن الامتحان اختياري وليس إجباري.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن المشكلة التي حدثت اليوم في الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي مشكلة تقنية بسيطة للغاية تم إصلاحها في أول ساعة وانتهت تماما، لافتًا إلى أن هناك اهتماما من قبل الطلاب بالمنظومة التعليمية الجديدة.

وعلق وزير التربية والتعليم على ما تردد عن عدم قدرة الطلاب على الاستيعاب من المحاضرات "الأون لاين" قائلًا: "سنرد بالأرقام.. ومعتقدش ده حصل"، موضحا أن 48 مليون طالب دخلوا على منظومة المكتبة الإلكترونية، والوزارة لديها أسمائهم.

ونوه إلى أن المنظومة التعليمية تسمح بمعرفة مكان الطالب وتستطيع أن ترى الطالب، متابعًا: "إحنا نقدر نشوف الجمهورية كلها وهي بـ تمتحن ".

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، موضحة أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- الفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا: "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وفى الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا الى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.

- الفترة ما بين الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا: الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

أخبار تهمك

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن أول صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 5 ساعات

عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على تصريحات محمود طاهر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- محمود طاهر يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 8 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

01:55 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

01:52 ص

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

01:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب