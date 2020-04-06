رد وزير التعليم على عدم قدرة استيعاب الطلاب للمحاضرات "الأون لاين"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن 2% فقط لم يؤدوا الامتحانات الخاصة بـ"التابلت" أمس الأحد من طلاب الصف الأول الثانوي أو لم يرسلوا نتائجهم، مشيرًا إلى أن الامتحان اختياري وليس إجباري.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن المشكلة التي حدثت اليوم في الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي مشكلة تقنية بسيطة للغاية تم إصلاحها في أول ساعة وانتهت تماما، لافتًا إلى أن هناك اهتماما من قبل الطلاب بالمنظومة التعليمية الجديدة.





وعلق وزير التربية والتعليم على ما تردد عن عدم قدرة الطلاب على الاستيعاب من المحاضرات "الأون لاين" قائلًا: "سنرد بالأرقام.. ومعتقدش ده حصل"، موضحا أن 48 مليون طالب دخلوا على منظومة المكتبة الإلكترونية، والوزارة لديها أسمائهم.





ونوه إلى أن المنظومة التعليمية تسمح بمعرفة مكان الطالب وتستطيع أن ترى الطالب، متابعًا: "إحنا نقدر نشوف الجمهورية كلها وهي بـ تمتحن ".





وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





وأكدت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، موضحة أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:





- الفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا: "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وفى الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا الى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.





- الفترة ما بين الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا: الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.