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وزير التعليم: "في طلاب دخلوا الامتحان التجريبي من البلاي ستيشن"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:07 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نجاح تجربة الامتحان التجربي لطلاب الصف الأول الثاانوي، هو حصاد عمل 6 سنوات، منوها بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من إجراء الامتحانات بشكل إليكتروني في ظل انتشار "كوفيد 19"، منوها بأن رئيس أمازون أكثر دولة أحدثت حركة على السحابة الإليكترونية من وزارة التربة والتعليم.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن 98% من طلاب الصف الأول الثانوي تمكنوا من أداء الامتحان التجريبي اليوم، حيث أدى اليوم عدد قياسي من الطلاب الامتحان، وبلغ عددهم 578 ألف طالب، معقبا: "أكثر من نصف مليون طالب كانوا أونلاين".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "في طلاب دخلوا على الامتحان النهاردة من تابلت، وموبايل، وبلاي ستيشن"، كاشفا أن عدد من دخلوا على المكتبة الرقمية عندما افتتحت في 19 مارس بلغ 7.3 مليون شخص في أول 4 ساعات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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وزير التعليم البلاي ستيشن الامتحانات التجريبة ألفجر

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