اتحاد الكرة: كلام نهائي.. وجيه أحمد وعزب حجاج يديران لجنة الحكام









قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، قررت وبشكل واضح أن يتولى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج رئاسة لجنة الحكام بشكل رسمي، عقب الاستقالة التي تقدم بها جمال الغندور من منصبه هو وجميع أعضاء لجنته، موضحا أن القرار نهائي وواضح تماما.





أضاف العطار بأن كل ما يشاع حول ترشيحات لأسماء حكام سواء سابقين أو حاليين لتولي رئاسة لجنة الحكام في هذه المرحلة، غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن اللجنة قرارها نهائي وواضح للجميع ويتمثل في أن عزب حجاج ووجيه أحمد مكلفان بإدارة شئون لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه لم يتفاوض أي من أعضاء اللجنة المؤقتة مع أي حكم لتولي المنصب على الإطلاق.



