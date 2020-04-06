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خبير لوائح: يجب أن توافق جميع أندية الدوري على تتويج الفريق المتصدر باللقب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:12 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
الفجر الرياضي

قال محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن ق4رار تتويج فريق بلقب الدوري المحلي في بلاده، يأتي بقرار من الاتحاد الكروي لكل دولة، مشيراً إلى أن ليس هناك لائحة دولية تحكم الأمر.
وشرح فضل الله خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك شروط تتويج فريق باللقب في بلده حال توقف النشاط الرياضي قائلاً:" يجب أن توافق جميع الأندية المنافسة بلا استثناء على منح الدرع للفريق المتصدر".
وأكمل: وفي حالة رفض أي نادٍ من الأندية المتنافسة لا يتم منح الفريق المتصدر اللقب".

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