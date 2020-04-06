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"فصول افتراضية".. توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أنه سيتم إطلاق منصة فصول افتراضية بدل من الفصول الحقيقية، معلقا: "تبدو فكرة غريبة ولكن سيكون هناك 650 ألف فصل افتراضي وسنعلن عنهم يوم الخميس المقبل".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد أن المنصة ستكون عبارة عن تفاعل الطلاب مع مدرس الفصل الذي كان يدرس له في المدرسة".

وتابع وزير التربية والتعليم: "الفصول الافتراضية ستكون لـ 12 سنة دراسية"، لافتًا إلى أن المكتبة الرقمية توجد بها مناهج من الروضة إلى الثانوي.

ولفت إلى أنه تم اختصار مناهج الثانوية العامة لما درسوه قبل تطبيق الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وليس الباقي علاوة على وضع مواد تساعد على فهم الطلاب من خلال المكتبة الرقمية بالإضافة إلى التعاون مع قنوات تعليمية لإجراء مراجعات مقدمة من أفضل المدرسين.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، موضحة أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- الفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا: "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وفى الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا الى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.

- الفترة ما بين الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا: الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

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