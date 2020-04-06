الأهلي يدرس التعاقد مع باهر المحمدي.. ولكن









يدرس النادي الأهلي التعاقد مع باهر المحمدي مدافع النادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتعويض رحيل أحمد فتحي ظهير الفريق بعد عدم تجديد تعاقده.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو النادي الأهلى اشترطوا الإطلاع على التقرير الطبي لنتائج الفحوصات التي خضع لها باهر المحمدي في الفترة الماضية بألمانيا قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع مسؤولي الدراويش لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "باهر كان قد تعرض للإصابة خلال إحدى مباريات الدوري، وجاء التشخيص المبدئي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، قبل ان يسافر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات في ظل وجود احتمالية لإصابته في الرباط الصليبي".



