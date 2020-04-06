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مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا
الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:34 ص
داليا الحسين
قالت الإعلامية الصينية فيحاء ونج، إن الصين تقوم بإجراء تجارب سريرية للتوصل إلى علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وأضافت، أثناء لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين تعمل الآن على تجارب وعلاجات فعالة ومواد عشبية للقضاء علي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الإعلامية الصينية، إلى أن دولتها الآن تجري تجارب على البشر بشأن المصل الجديد بمشاركة 108 من الصينيين المتطوعين ليجري عليهم التجارب السريرية في المرحلة الأولى لمدة 3 أشهر تقريبا، ثم الدخول في المرحلة الثانية.
وأوضحت، أنه أقل من عام واحد سيتم الإعلان عن توفر اللقاح له، والصينيون يعملون على اختراع المصل لعلاج فيروس الكورونا لجميع الحالات، ولكن الآن الوقاية خير من العلاج.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، أنه "تمت السيطرة عمليًا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.
وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.
وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.
ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبي لـ"تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته" في المنطقة، وفق وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 78 حالة وفاة.
وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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