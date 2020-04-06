مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا

قالت الإعلامية الصينية فيحاء ونج، إن الصين تقوم بإجراء تجارب سريرية للتوصل إلى علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».





وأضافت، أثناء لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين تعمل الآن على تجارب وعلاجات فعالة ومواد عشبية للقضاء علي فيروس كورونا المستجد.





وأشارت الإعلامية الصينية، إلى أن دولتها الآن تجري تجارب على البشر بشأن المصل الجديد بمشاركة 108 من الصينيين المتطوعين ليجري عليهم التجارب السريرية في المرحلة الأولى لمدة 3 أشهر تقريبا، ثم الدخول في المرحلة الثانية.





وأوضحت، أنه أقل من عام واحد سيتم الإعلان عن توفر اللقاح له، والصينيون يعملون على اختراع المصل لعلاج فيروس الكورونا لجميع الحالات، ولكن الآن الوقاية خير من العلاج.





وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، أنه "تمت السيطرة عمليًا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.





وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.





وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.





ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبي لـ"تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته" في المنطقة، وفق وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء.



