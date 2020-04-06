نجم برشلونة يتمسك بالبقاء ويرفض الصفقات التبادلية

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن أحد النجوم المرشحة لمغادرة برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، يتمسك بالبقاء داخل الفريق خلال الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مهاجم الفريق أنطوان جريزمان يرفض مبدأ دخوله ضمن صفقة تبادلية، ويتمسك بالبقاء داخل صفوف النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة، أن نجم أتليتيكو مدريد السابق يريد إثبات جدارته باللعب لبرشلونة خلال المواسم القادمة.





وانضم جريزمان مطلع الموسم الجاري، بعد أن كلف جزينة برشلونة مبلغ 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس.





ورغم خوضه موسمه الأول فقط مع الفريق، إلا أن جريزمان لم يظهر بمستواه المعهود مع أتليتيكو مدريد، رغم تجربته في عدة مراكز كرأس الحربة الصريح والجناح الهجومي.





وظهرت أنباء عديدة واردة من برشلونة، أن النادي يريد إدراج اللاعب ضمن أحد الصفقات التي يسعى البلوجرانا لضمها في الصيف المقبل، مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ونيما دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان.





ونوهت ماركا، أن تسجيل جريزمان لـ14 هدفاً خلال 37 مباراة ليست بالحصيلة السيئة للدولي الفرنسي، والتي تجعله مرشحاً للرحيل.



