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أنغام تنعي الشاعر الكبير صلاح فايز عبر "إنستجرام"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشرت الفنانة أنغام صورة الشاعر الكبير الراحل صلاح فايز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون الشاعر الكبير صلاح فايز أحر التعازي لعائلته وأبنائه.. اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "الله يرحمه ويغفر له يارب، كان شاعر طيب ومحترم".

يذكر أن لشاعر الغنائي صلاح فايز عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

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