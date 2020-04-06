أنغام تنعي الشاعر الكبير صلاح فايز عبر "إنستجرام"





نشرت الفنانة أنغام صورة الشاعر الكبير الراحل صلاح فايز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون الشاعر الكبير صلاح فايز أحر التعازي لعائلته وأبنائه.. اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "الله يرحمه ويغفر له يارب، كان شاعر طيب ومحترم".يذكر أن لشاعر الغنائي صلاح فايز عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.