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كورونا يدفع ريال مدريد للتخلص من الرواتب الباهظة خلال الموسم المقبل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:38 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي


دفعت أزمة تفشي وباء كورونا نادي ريال مدريد لدراسة الموقف الإقتصادي للنادي خلال الموسم المقبل، في ظل الخسائر المالية التي تضرب جميع الأندية بسبب توقف النشاط الكروي.

وتتكبد خزينة ريال مدريد مبلغ 284 مليون يورو، قيمة رواتب اللاعبين خلال الموسم الجاري 2019/2020.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها اليوم، أن النادي الملكي يدرس التضحية ببعض اللاعبين ذوي الأجور المرتفعة والزائدون عن حاجة الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أن الحالة الإقتصادية لريال مدريد تبدو مستقرة وفق التقارير، إلا أن النادي الملكي سيقرر التضحية ببعض اللاعبين، والذين يكبدون خزائن النادي مبالغ طائلة، إذ وضعت إدارة النادي خطة تهدف لتوفير 75 مليون يورو سنوياً.

ويأتي في  المقدمة جناح الفريق جاريث بيل صاحب أعلى أجر في النادي، ولذي يتقاضى 29 مليون يورو سنوياً.

الأمر ذاته سيتكرر مع الكولومبي خاميس رودريجيز حبيس دكة البدلاء، والذي يبلغ راتبه 16.4 مليون يورو.

كما يبرز الثنائي ماريانو دياز وبراهيم دياز، حيث يتقاضى الأول 8 مليون يورو سنوياً رغم خوضه 65 دقيقة فقط مع الفريق هذا الموسم، في الوقت الذي يتقاضى فيه الثاني 7 ملايين يورو.

كما سيضحي الريال ببعض المعارين، مثل بألفارو أودريوزلا صاحب الـ7 ملايين يورو سنوياً، فضلاً عن خيسوس فاييخو (4 ملايين يورو) و داني سيبايوس (6 ملايين يورو).

في المقابل، من المرجح عودة الثنائي، أشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند والذي يتقاضى 3 مليون يورو، والنرويجي مارتن أوديجارد صاحب الراتب المقدر بـ3.5 مليون يورو.

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