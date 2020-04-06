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"نادية".. أول نمر يُصاب بفيروس كورونا في حديقة حيوان بنيويورك

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:37 ص
إصابة نمر بكورونا
إصابة نمر بكورونا
ترجمة- دينا قدري
أصبحت "نادية" أول نمر في حديقة حيوان برونكس في نيويورك يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أوردته شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية.

وقالت حديقة الحيوان في بيان لها إن نتائج أنثى النمر – التي تبلغ من العمر 4 سنوات – جاءت إيجابية بعد أن عانت من سعال جاف، ومن المتوقع أن تتعافى من الفيروس.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أنه تم أخذ عينات من "نادية" واختبارها بعد أن بدأت تظهر أعراض أمراض الجهاز التنفسي لدى أنثى النمر وخمسة نمور وأسود في الحديقة. ولم تظهر أعراض على حيوانات أخرى في حديقة الحيوان.

كما قالت حديقة الحيوان: "القطط في حديقة حيوان برونكس في صحة جيدة تحت الرعاية البيطرية، على الرغم من أنها عانت من بعض الانخفاض في الشهية، وهي مشرقة ومنتبهة وتتفاعل مع مربيها".

وتابعت: "من غير المعروف كيف سيتطور هذا المرض لدى القطط الكبيرة لأن الأنواع المختلفة قد تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة، ولكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع شفائها الكامل".

وقد انتقلت عدوى فيروس كورونا إلى الحيوانات من موظف في الحديقة "مصاب الفيروس دون أن تظهر عليه أعراض" أثناء رعايته لها. وتم إغلاق حديقة حيوان برونكس منذ 16 مارس الماضي.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت أنه أي شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد يُنصح بأن يقلل تعامله مع الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، حتى يتم التوصل إلى المزيد من المعلومات حول الفيروس.

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