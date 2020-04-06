عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على تصريحات محمود طاهر









أثنى محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على التصريحات التي أطلقها محمود طاهر رئيس النادي السابق.





وكتب الجارحي عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"«محمود الخطيب رمز وقيمة.. ومن يعشق الأهلي يساند حتى النهاية»".





وأضاف :"كلمات بسيطة بمعان كبيرة أطلقها المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي، وهي كلمات ليست بغريبة عن أبناء النادي الأهلي ومسئوليه".



