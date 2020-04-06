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عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على تصريحات محمود طاهر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:42 ص
علي نبوي


أثنى محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على التصريحات التي أطلقها محمود طاهر رئيس النادي السابق.

وكتب الجارحي عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"«محمود الخطيب رمز وقيمة.. ومن يعشق الأهلي يساند حتى النهاية»".

وأضاف :"كلمات بسيطة بمعان كبيرة أطلقها المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي، وهي كلمات ليست بغريبة عن أبناء النادي الأهلي ومسئوليه".

وتابع :"هذه هي مدرسة النادي الأهلي الراقية التي نفخر بالانتماء إليها.. الأهلي غير".

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