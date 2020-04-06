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يورجن كلوب يستجيب لنداء تخفيض الرواتب في إنجلترا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:49 ص
كلوب
كلوب
عبد القادر عرابي


ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وافق على تخفيض راتبه، على خلفية الأزمة المالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعاني الدوري الإنجليزي الممتاز من التجميد منذ يوم 9 مارس الماضي، والذي خلف خسائر مالية كبيرة على جميع الأندية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كلوب وافق على تخفيض راتبه، بنسبة قد تصل لـ30% من قيمة أجره مع ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن الإسكتلندي دافيد مويس قرر رسمياً تخفيض راتبه بنفس النسبة، ليلتحق الثنائي بإيدي هاو مدرب بورنموث، وجراهام بوتر مدرب برايتون.

وجرت عدة مناقشات بين مدربي الأندية الـ20 الممثلة للدوري الإنجليزي الممتاز وقادة الأندية خلال الأيام الماضية.، لبحث إمكانية تخفيض الرواتب، وذلك من خلال إجتماع عقد بالفيديو.

وأكدت الصحيفة، أن باقي مدربي الأندية مستعدون للإستجابة لتخفيض الرواتب بنفس النسبة المقررة، وذلك لمواجهة الخسائر المالية الحالية.

ولم يتطرق الأمر حتى الآن لتخفيض أجور لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أصبح مستقبله غامضاً، في ظل صعوبة السيطرة على إنتشار الفيروس حالياً.

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