أستاذ اقتصاد: توجيهات السيسي بتصنيع المستلزمات الطبية محليًا سيترتب عليها نجاحات كبرى

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصنيع الأجهزة الطبية، هي بداية سيترتب عليها نجاحات كبيرة في المستقبل، مشيرة إلى أن النجاحات التي تحققت منذ توجيهات الرئيس تؤكد على أن كل محنة يوجد بها نقاط مضيئة واستفادة.





وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن صناعة المستلزمات الطبية في مصر كانت تعاني كثيرًا الفترة الماضية، رغم أنها استراتيجية للدولة ولدينا مصانع قادرة تحقيق نجاح كبير.





ولفتت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن هناك دولة أوروبية شهيرة تنتج جهاز التنفس الصناعي أغلقت على نفسها ومنعت التصدير رغم أن عدد الوفيات لديها جراء فيروس كورونا قليل جدًا الأمر الذي يؤكد أن انتعاش هذا النوع من الصناعات بمثابة حياة للمواطنين وموتها يعد موت للناس".





وأكدت يمن الحماقي، أن صناعة أجهزة التنفس الصناعي يعد أمرا أساسيا واستراتيجيا للدولة المصرية سواء خلال الفترة الراهنة أو في المستقبل.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.







