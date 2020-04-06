"مش قد الهوى" لشيرين عبد الوهاب تقترب من المليون الأول بعد 24 ساعة من طرحها (فيديو)





استطاعت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن تحقق نجاحًا كبيرًا عقب طرح أغنيتها الجديدة "مش قد الهوى"عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وحصدت أغنية شيرين الجديدة نسبة مشاهدات مرتفعة تقترب من مليون مشاهدة وذلك بعد طرحها بيوم واحد.وعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بأغنية "مش قد الهوى" مرة آخرى إلى شركة الانتاج "روتانا" وذلك عقب فسخ تعاقدهم معا منذ عدة سنوات.أغنية "مش قد الهوى" من كلمات الشاعر محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.