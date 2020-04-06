الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الكلولوكوين سيكون علاجا عظيما في مواجهة كورونا، وحث المواطنين على تناوله ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.





وأضاف، في إفادته اليومية حول فيروس كورونا: "وفرنا 29 مليون جرعة من عقار كولوركوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة".





وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة أجرت نحو مليون و670 ألف اختبار لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.



