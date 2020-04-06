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الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه
الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:24 ص
عبد الله الميهي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الكلولوكوين سيكون علاجا عظيما في مواجهة كورونا، وحث المواطنين على تناوله ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.
وأضاف، في إفادته اليومية حول فيروس كورونا: "وفرنا 29 مليون جرعة من عقار كولوركوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة".
وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة أجرت نحو مليون و670 ألف اختبار لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.
وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحد حاجز الـ300 ألف، حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من أن الأسابيع المقبلة ربما تكون الأكثر ضررا للبلاد.
وشدد على الحاجة إلى العودة للعمل سريعا، بدون تحديد موعد، مضيفا "يتعين أن نفتح بلادنا مرة أخرى".
وكانت الولايات المتحدة، دعت إلى مواصلة الجهود الدولية المشتركة التي تستهدف تدمير الأسلحة التقليدية في العالم بالتنسيق بينها وبين سائر الدول الأخرى المانحة للمعونات.
ونبهت وزارة الخارجية الأمريكية - في تقرير أصدرته الجمعة - إلى أهمية التعاون مع مجتمع المانحين الدوليين من أجل تعزيز السلام والأمن من خلال تقييد إتاحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر ومعالجة المخاطر الناجمة عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في البلدان التي شهدت صراعات مسلحة.
وأشار التقرير - الذي حمل عنوان (لأجل المضي بالأرض للسلامة) - إلى أهمية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وسائر الدول المانحة، من أجل بناء عالم أكثر أمانًا وازدهارًا.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة ساهمت بنحو 7ر3 مليار دولار في أكثر من 100 دولة منذ عام 1993 لدعم هذه القضية كما مولت في عام 2019 جهود تدمير الأسلحة التقليدية في 58 دولة.
وتسجل الولايات المتحدة حوالي 25 بالمئة من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكينز.
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