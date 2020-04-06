حصيلة تبرع رجال الأعمال حول العالم لمواجهة كورونا.. تعرف على الأرقام

عانت أغلب دول العالم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي راح ضحيته الآلاف وكانت أوروبا الأكثر ضررا وتعدادًا للوفيات، وفي ظل هذه الظروف العصيبة كانت فرصة حاسمة اقتنصها رجال الأعمال والأثرياء حول العالم لكي ينقذوا بلادهم من دمار وخراب الفيروس وحصاده للأرواح، والسعي وراء الحد من انتشاره وإيجاد اللقاح المناسب للقضاء عليه في خطوة كبيرة تُحسب لهم وتدل على قلوبهم الكبيرة التي ربما تفوقت على ثرواتهم مهما بلغت.





وتستعرض " الفجر " حصيلة تبرعات رجال الأعمال حول العالم فيما يأتي:





- بيل جيتس ثاني أغنى رجل في العالم تبرع بـ100 مليون دولار:

بادر رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي بيل جيتس بالتبرع بـ100 مليون دولار وذلك بهدف المساعدة في اكتشاف الفيروس والتوصل لعلاج ولقاح كورونا، وتوفير الحجر الصحي والأبحاث لإيجاد لقاح للوقاية من المرض.





- البريطاني ريتشارد برانسون تبرع بـ250 مليون دولار:

كما بادر بالتبرع ريتشارد برانسون رجل الأعمال البريطاني ومؤسس مجموعة فيرجن جروب حيث تبرع بـ250 مليون دولار لدعم مرتبات 70 ألف موظف، ويعتبربرانسون من أكثر رجال الأعمال تبرعًا لدعم حكومة دولته.





- الهندي جوتام آداني تبرع بـ13.3 مليون دولار:

كما تبرع جوتام آداني رجل الأعمال الهندي ومؤسس مجموعة أداني ودعم بلاده بـ13.3 مليون دولار بهدف دعم صندوق الطوارىء وتوزيع 120 ألف كمامة.





- الصيني "جاك ما" مالك علي بابا تبرع بـ14 مليون دولار:

وتبرع رجل الأعمال الصيني والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا بـ14 مليون دولار لمعامل الأبحاث بهدف تطوير لقاح كورونا، و500 ألف إختبار ومليون كمامة ويرى جاك ما أن الإختبار السريع والدقيق والمعدات الواقية للأخصائيين الطبيين هما أكثر العوامل فعالية في منع انتشار الفيروس.





- الأمريكي كينيث جيريفين تبرع بـ7.5 مليون دولار:

كما تبرع رجل الأعمال الأمريكي كينيث جريفين ب7.5 مليون دولار بهدف تعقيم المناطق الفقيرة في آسيا وأفريقيا.





- الهندي أنيل أجروال تبرع ب13.1 مليون دولار:

تبرع الملياردير الهندي أنيل أجروال ب13.1 مليون دولار لمكافحة الفيروس في أحياء الهند الفقيرة.





- الأمريكي ستيف بالمر تبرع بـ25 مليون دولار:

وبادر رجل الأعمال الملياردير الأمريكي ستيف بالمر بالتبرع بـ25 مليون دولار للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد.





- الأمريكي براين شيسكي تبرع بعدة ملايين:

كما تبرع رجل الأعمال الأمريكي مؤسس إير بي إن بي بعدة ملايين لتحمل تكاليف إلغاء حجوزات الطيران.





-عائلة بينيتون الإيطالية تبرعت بـ3.2 مليون دولار:

وبادرت عائلة بينيتون الإيطالية بـ3.2 مليون دولار بهدف دعم المستشفيات الطبية في مستشفيات ميلانو.





- " لي كاشينج " تبرع بـ13 مليون دولار:

وتبرع أغنى رجل أعمال في هونج كونج بـ13 مليون دولار للعاملين في القطاع الطبي في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس.





- الإيطالي جورجيو أرماني تبرع بـ 2.2 مليون دولار:

وتبرع رجل الأعمال ومصمم الأزياء الإيطالي بـ2.2 مليون دولارلمحاربة فيروس كورونا.



