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الزمالك يستقر على بقاء جناح الفريق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال


يسعي الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فى حسم الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

وإستقر مسؤولى نادى الزمالك على بقاء جناح الفريق إسلام جابر، والذى تعاقد معه الابيض قبل بداية الموسم، ولكنه لم يشارك بصفة مستمرة مع الزمالك مما جعل اللاعب يتلقي عدد من العروض داخل الدوري المصري للرحيل بنهاية الموسم فى حال موافقة كارتيرون على ذلك.

ولكن إستقر كارتيرون على بقاء اللاعب خاصة انه يجيد اللعب فى مركز الجناح وأيضًا، يمكن أن يلعب كظهير أيسر، وهو ما سيفيد الجهاز الفنى.

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