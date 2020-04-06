برلمانية: 1500 مصنع مستلزمات طبية يعملون على إنتاج 25% من احتياجات السوق

قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن هناك 1500 مصنع مصري لإنتاج المستلزمات الطبية، يعملون على إنتاج 25% من احتياجات السوق المحلي الآن، مشيرة إلى أن لا يوجد أي سجلات كاملة عن هذه المصانع، مشددة على أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة ولكن ما كانت تعاني منه فى السابق هو نقص الرؤية.





وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التحدي العالمي الآن هو تصنيع المستلزمات الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتة إلى أن المصانع المصرية للمستلزمات الطبية لديها إمكانيات هائلة تمكنها من تغطية الاحتياجات المحلية ويفيض منه للتصدير، لكنها تواجه مشاكل كثيرة.





وشددت على ضرورة أن يكون لدينا استراتيجية واضحة ومعلومات دقيقة عن مصانع المستلزمات الطبية إلى جانب تنسيق كامل للعمل على حل كافة المشاكل التي تعاني منها هذه المصانع وتوفير كل ما يلزم لها، حتى نستطيع تلبية الاحتياجات المحلية.



