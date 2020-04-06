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برلمانية: 1500 مصنع مستلزمات طبية يعملون على إنتاج 25% من احتياجات السوق
الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:04 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن هناك 1500 مصنع مصري لإنتاج المستلزمات الطبية، يعملون على إنتاج 25% من احتياجات السوق المحلي الآن، مشيرة إلى أن لا يوجد أي سجلات كاملة عن هذه المصانع، مشددة على أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة ولكن ما كانت تعاني منه فى السابق هو نقص الرؤية.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التحدي العالمي الآن هو تصنيع المستلزمات الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتة إلى أن المصانع المصرية للمستلزمات الطبية لديها إمكانيات هائلة تمكنها من تغطية الاحتياجات المحلية ويفيض منه للتصدير، لكنها تواجه مشاكل كثيرة.
وشددت على ضرورة أن يكون لدينا استراتيجية واضحة ومعلومات دقيقة عن مصانع المستلزمات الطبية إلى جانب تنسيق كامل للعمل على حل كافة المشاكل التي تعاني منها هذه المصانع وتوفير كل ما يلزم لها، حتى نستطيع تلبية الاحتياجات المحلية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.
وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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