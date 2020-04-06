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صلاح عبد الله يطلق تحديا جديدا عبر إنستجرام لنشر الصور الإيجابية والمفرحة خلال أزمة "كورونا"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهر خلالها برفقة بعض من النجوم منهم شريف منير، احمد عز، احمد السقا، احمد رجب، مطلقًا تحديًا جديدًا لبث حالة من الايجابية.

وكتب عبد الله قائلًا: "قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا، أطلب من كل الايجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا للتحدي وان ينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة".

وتابع عبد الله قائلا: "صورة واحدة فقط بدون وصف، الهدف هو إغراق إنستجرام بصور إيجابية بدلًا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "جميلة جدًا ومعبرة بجد ربنا يفرح الناس ويشيل عنهم الهم، وبجد حضرتك اخف دم وبتموتني من الضحك فعلا.

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها صلاح عبد الله في فيلم "صندوق الدنيا" الذي من بطولة كلا من خالد الصاوي، أحمد كمال،عمرو القاضي، رانيا يوسف، باسم سمرة، علاء مرسي.

ويشارك عبد الله في هذا السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمد عز،ماجدة زكي، هند صبري،صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم،محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.



صلاح عبد الله يطلق تحديا جديدا عبر إنستجرام لنشر الصور الإيجابية والمفرحة خلال أزمة "كورونا"
صلاح عبد الله يطلق تحديا جديدا عبر إنستجرام لنشر الصور الإيجابية والمفرحة خلال أزمة "كورونا"

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