على الهواء.. متحدث جامعة القاهرة يعد المواطنين بعدم تكرار واقعة معهد الأورام

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا بمعهد الأورام غير صحيح.





وأشار "علم الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن عدد المصابين 17، وتم نقلهم للحجر الصحي، وتم إجراء مسحة لباقي العاملين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أن تم إجراء المسح لجزء اليوم، الجزء والمتبقي غدًا، موضحًا أن عدد الأطباء 750 طبيبا و600 ممرض بالإضافة للإداريين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليلهم بكل شفافية بعد ظهورها.





وتابع أن 60 حالة أثبتت سلبية تحاليلهم، متابعًا: "تواصلنا مع وزارة الصحة للحصول على 1000 كاشف لدعم مستفشيات جامعة القاهرة"، مؤكدًا أن أي أخطاء وقعت في المعهد القومي للأورام لن تتكرر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



