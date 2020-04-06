برشلونة يستهدف 3 لاعبين من الدوري الهولندي

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع 3 لاعبين من الدوري الهولندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة إدارة النادي الكتالوني لتدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين الشباب استعدادًا للموسم الجديد.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يتابع بعض اللاعبين بالدوري الهولندي للوقوف على مستواهم قبل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويأتي على رأس اللاعبين المرشحين للإنتقال لصفوف نادي برشلونة اللاعب كالفن ستنجس لاعب وسط فريق ألكمار الهولندي، وزميله مايرون بوادو مهاجم الفريق نظرًا لما يمتلكه الثنائي من إمكانيات فنية هائلة وموهبة رائعة، تجعل النادي الكتالوني مهتم بضمهما الصيف القادم.





كما يراقب نادي برشلونة ايضًا المهاجم الشاب دونيل مالين لاعب فريق آيندهوفن، لتدعيم خط هجوم الفريق.





ويستغل مسئولو نادي برشلونة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، للتحرك بشكل مكثف لحسم بعض الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال الموسم المقبل.



