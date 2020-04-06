Advertisements

برشلونة يستهدف 3 لاعبين من الدوري الهولندي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:39 ص
برشلونة
برشلونة
يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع 3 لاعبين من الدوري الهولندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة إدارة النادي الكتالوني لتدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين الشباب استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يتابع بعض اللاعبين بالدوري الهولندي للوقوف على مستواهم قبل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي على رأس اللاعبين المرشحين للإنتقال لصفوف نادي برشلونة اللاعب كالفن ستنجس لاعب وسط فريق ألكمار الهولندي، وزميله مايرون بوادو مهاجم الفريق نظرًا لما يمتلكه الثنائي من إمكانيات فنية هائلة وموهبة رائعة، تجعل النادي الكتالوني مهتم بضمهما الصيف القادم.

كما يراقب نادي برشلونة ايضًا المهاجم الشاب دونيل مالين لاعب فريق آيندهوفن، لتدعيم خط هجوم الفريق.

ويستغل مسئولو نادي برشلونة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، للتحرك بشكل مكثف لحسم بعض الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال الموسم المقبل.

أخبار تهمك

عاجل- محمود طاهر يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن أول صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ مناعة: "كورونا" فيروس مُصنع خرج عن السيطرة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. 5 وقائع سرقة بين الدول بسبب "الكمامات" آخرها تركيا

منذ نصف ساعة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على تصريحات محمود طاهر

منذ ساعة و 6 دقيقة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

01:24 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

10:57 م

مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب