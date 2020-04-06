‏فان دايك يختار أفضل 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي محمد الدمتناوي





اختار النجم الهولندي فيرجل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، أفضل خمس لاعبين خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





واختار فان دايك كل من إيدرسون وكيفين دي بروين وإيمريك لابورت ثلاثي مانشستر سيتي، وسون هيونج مين لاعب توتنهام، وبيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال.





وتحدث فان دايك خلال تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قائلا:" إيدرسون حارس رائع للغاية، هناك عدد كبير من الحراس الذين ظهروا بصورة رائعة وإيدرسون واحد منهم، وهناك أيضا أليسون بيكير والذي ما زال رقم 1 في حراسة المرمى في الدوري الإنجليزي".





وتابع:" ظهر إيمريك لابورت بصورة رائعة مع مانشستر سيتي، ويعد مدافع بارز وجيد جدا، لذلك وقع الاختيار عليه".





وواصل:" كيفين دي بروين لاعب رائع للغاية، لا يحتاج لوصف فهو شخص جيد قبل أي شيء، وأنا لا اختار لاعبي مانشستر سيتي فقط، ولكن لا بد وأن اختار النجم البلجيكي".





وأكمل:" سون هيونج مين لاعب سريع وقوي، ويستخدم كلا القدمين بشكل جيد للغاية، ويمكنه تعب أي مدافع في الملعب".



