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رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:52 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
محمد الصو
حرص حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة قوية إلى جماهير القلعة الحمراء، بعدما تأكد رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ووجه عاشور، شكره وامتنانه للجماهير العاشقة لكيان النادي الأهلي والتي دائمًا ما رددت اسمه داخل مدرجات كرة القدم، على مدار السنوات الماضية.

وكانت جماهيرت النادي الأهلي، قامت بنشر فيديو للاعب يتضمن بعض الرسائل التحفيزية للاعب وبعض العبارات تقديرًا لجهوده طوال الأعوام والمواسم السابق.

ونشر حسام عاشور فيديو الجماهير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلًا: "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دائما على مر التاريخ".

وأضاف: "ستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي تهون الأوقات الصعبة كل الشكر لجمهور الأهلي على الفيديو وشكرا لكل من يحب حسام عاشور بصدق".

وكان النادي الأهلي قرر رحيل اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري وعدم تجديد عقده بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، مع منحه فرصة الاعتزال داخل النادي.

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