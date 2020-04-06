مصطفى خاطر يروج لمسلسله "عمر ودياب" في سباق رمضان 2020





عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب قائلا: "انتظرونا رمضان 2020 على بركة الله"، فيما علق الفنان محمد أنور عليه قائلا: "مبروك يا رجالة"، وبادله خاطر التعليق: "الله يبارك فيك يا أخويا".



وأردف أحد المتابعين عليه قائلا: "ألف مبروك هيبقا مسلسل جميل واثقين في كدة، ربنا يجعل رمضان أيامه كلها خير يارب ونعدي الأزمة دي على خير".



يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها مصطفى خاطر، في مسلسل "طلقة حظ" الذي تم طرحه خلال الموسم الرمضاني الماضي 2019.



وتدور أحداث مسلسل "طلقة حظ" في إطار كوميدي، وشارك به العديد من الفنانين منهم انعام سالوسة، هبة مجدي، أيتن عامر، محمد أنور، وأخرون.









نشر الفنان مصطفى خاطر، صور البوسترات الترويجية لمسلسله الرمضاني الذي يحمل اسم "عمر ودياب" وذلك