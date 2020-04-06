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عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"
الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:55 ص
محمد جمال
تحدث المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم حقيقة ترشحه لرئاسة كاف.
وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية : "الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي سابق لأوانه، يوجد رئيس حالي الآن له كل الاحترام، لم أحسم قراري".
وأضاف : " من واجبي كعضو مجلس تنفيذي أن أحترم وجود رئيس الاتحاد الحالي المستمر في عمله حتى 2021".
وتابع : " بدون دعم الدولة وأجهزتها لن يكتب النجاح لأي أحد في أي منصب دولي .. وبتشرف بكل المصريين الذين رشحوني لهذا المنصب عبر وسائل التواصل الإجتماعي".