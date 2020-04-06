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أمير كرارة يطرح البوستر الأول لمسلسل "الاختيار" المرتقب عرضه في رمضان
الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:24 ص
روان هيثم
نشر الفنان أمير كرارة، البوستر الترويجي لمسلسله الرمضاني "الاختيار" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".
وكتب "كرارة" قائلا: "البوستر الرسمي لمسلسل الاختيار، رمضان 2020، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي".
وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "باشا مصر وأحلى سلاح ده ولا ايه، مبدع يا كرارة كعادتك بالتوفيق يارب".
على صعيد آخر قدم كرارة العديد من الأعمال الفنية منها " كازبلانكا، ليالي الحب، زكي شان، هروب اضطراري، عمليات خاصة، هاللو أمريكا، أحلى الأوقات، كلبش، واكلينها والعة، تحت الأرض، أبواب الخوف، خاص جدا، حواري بوخارست".
وحصل كرارة على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل من مهرجان "تايكي".
وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "باشا مصر وأحلى سلاح ده ولا ايه، مبدع يا كرارة كعادتك بالتوفيق يارب".
على صعيد آخر قدم كرارة العديد من الأعمال الفنية منها " كازبلانكا، ليالي الحب، زكي شان، هروب اضطراري، عمليات خاصة، هاللو أمريكا، أحلى الأوقات، كلبش، واكلينها والعة، تحت الأرض، أبواب الخوف، خاص جدا، حواري بوخارست".
وحصل كرارة على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل من مهرجان "تايكي".