أمير كرارة يطرح البوستر الأول لمسلسل "الاختيار" المرتقب عرضه في رمضان

البوستر الترويجي لمسلسله الرمضاني "الاختيار"

وكتب "كرارة" قائلا: "البوستر الرسمي لمسلسل الاختيار، رمضان 2020، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "باشا مصر وأحلى سلاح ده ولا ايه، مبدع يا كرارة كعادتك بالتوفيق يارب".



على صعيد آخر قدم كرارة العديد من الأعمال الفنية منها " كازبلانكا، ليالي الحب، زكي شان، هروب اضطراري، عمليات خاصة، هاللو أمريكا، أحلى الأوقات، كلبش، واكلينها والعة، تحت الأرض، أبواب الخوف، خاص جدا، حواري بوخارست".



وحصل كرارة على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل من مهرجان "تايكي".