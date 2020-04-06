أحمد بلال
كتب
أحمد بلال
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بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الإثنين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:21 ص
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، النشرة الجوية لليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2020، على مدن ومحافظات مصر، محذرة من الشبورة المائية في الصباح.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، بالقاهرة والمحافظات المصرية، كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، على القاهرة والمحافظات، كالتالي:

القاهرة العظمي 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمي 21 درجة والصغرى 15 درجه، وسوهاج العظمي 31 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمي 36 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمي 39 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمي 27 درجة والصغرى 14 درجات.

وعن حالة الموج المتوقعة في البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، في تصريحات سابقة، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الإثنين
بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الإثنين

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