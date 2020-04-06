بالبوستر الدعائي.. محمد فراج يروج لفيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكي





البوستر الترويجي لفيلم "الصندوق الأسود'' للنجمة منى زكي، معلقًا "قريبا".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "بالتوفيق دايما يارب والنجاح، الصندوق الأسود اسم مميز منتظرينك بشدة".



وأضاف آخر قائلًا: "محمد فراج مش ممثل فقط، ده عنده ابداع من الدرجة الأولى وعنده طلة جوهرية".



وقدم "فراج" مؤخرا فيلم "الممر'' الذي تمحورت احداثه حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وشارك في بطولته كلا من احمد عز، محمد الشرنوبي، اياد نصار، احمد فلوكس، احمد رزق، احمد صلاح حسني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، هند صبري، شريف منير، حجاج عبد العظيم، انعام سالوسة، سليمان عيد، وأخرون.





نشر الفنان محمد فراج، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،