كيف أتصرف إذا أصيب أحد جيراني بكورونا؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، حدثت تغيرات كبيرة في حياتنا بسبب الفيروس وتوجب علينا منعًا للعدوى التباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية، بداية من عدم الزيارات إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وفي أضيق الحدود.





ولكن قد يصاب أحد الجيران بالفيروس ووقتها نصاب بحالة من الهلع والذعر ولا نعرف كيف نتصرف لنحمي أنفسنا، وهنا يضع عدد من الخبراء والأطباء بعض النصائح والإرشادات علينا أن نتبعها كأساليب وقائية لحماية أنفسنا وتستعرض " الفجر " أهم النصائح فيما يلي:





1- يجب الالتزام بالحجر الذاتي، والتباعد الاجتماعي.

2- إذا بقيت في منزلك فإن خطر انتقال الفيروس سيكون منخفض.

3- الامتناع عن الاتصال الوثيق مع أي شخص بأي حال من الأحوال.

4- التباعد الاجتماعي مسافة حوالي مترين بينك وبين الآخرين من شأنه تقليل خطر العدوى.

5- في حالة التكييف المركزي أكد مركز السيطرة على الأمراض أنه من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر من خلال مسافات طويلة.

6- غسيل الأيدي بالماء والصابون بإستمرار.

7- البقاء في المنزل في غرفة بمفردك وتعقيم الأشياء والأسطح باستمرار.

8 – إذا شعرت بالمرض يجب البقاء في المنزل وارتداء القناع.

9 -الامتناع عن لمس وجهك والتأكد من غسل يديك عند دخول شقتك.

10- تجنب الدخول إلى المصعد مع الجيران الآخرين.

11- مسح أي شيء يتعرض لأشخاص آخرين بمنديل معقم من الممكن أن تلمسه مثل مقابض الأبواب وصناديق البريد وأزرار المصاعد.