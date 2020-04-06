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كل ما تريد معرفته عن حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال| تفاصيل وموعد الحلقة والقناة الناقلة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:43 ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
محمد الصو


تستعد الأمة العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم، لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يتبقى عليه أيام معدودة، والذي يعد من أفضل الشهور عند الله.

وتنتظر الأمة العربية داخل البيوت الأحداث الجديدة بشكل دائم ما يتم عرضه خلال هذا الشهر عبر القنوات الفضائية من مسلسلات درامية أو برامج المقالب أو التوك شو.

ويرتبط دائمًا الممثل الكوميدي رامز جلال بشهر رمضان، من خلال تقديمه لبرامج المقالب الشهير، والذي دائمًا ما يتواجد فيه الرياضين ولاعبي كرة القدم.

ومن المنتظر أن يحل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على رامز جلال خلال برنامجه الجديد والذي يدعى "رامز مجنون رسمي".

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد الحلقة وتفاصيلها والقنوات الناقلة والتردد من خلال التقرير الآتي:-

أولًا.. "تفاصيل الحلقة"

يبدأ المقدم "رامز جلال" بخداع الضيف عن طريق القيام بإعلان عن منتج شهير في مكان ما، وفور وصول الضيف يتفاجئ بوجود البراكين تثور حوله، وتبدأ من هنا الحلقة.

ثانيًا.. "موعد حلقة عبدالحفيظ"

من المقرر أن يحل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ضيفًا على رامز جلال في دبي، يوم "العاشر من شهر رمضان الكريم" الموافق السبت 2 مايو المقبل عام 2020، على أن تُذاع الحلقة عقب أذان المغرب مباشرةً.

ثالثًا.. "القنوات الناقلة"

وحصلت قنوات "إن بي سي مصر 1،2"، على بث البرنامج حصريًا عبر شاشتها، والتي حصلت على حقوق بث برامج رامز جلال طوال الخمس مواسم الماضية.

رابعًا.. "تردد القناة"

يتمكن الجميع من استقبال أقوى إشارة لقناة إم بي سي مصر عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وبدر 4 بجودة عالية وصورة واضحة، عبر الترددات التالية:-

القمر: نايل سات.
التردد: 12015.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر: نايل سات.
التردد: 12380.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر: عرب سات، بدر 4
التردد: 12380.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: 5/6.

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