بعد أن أصبحت بؤرة لـ"كورونا".. نيويورك تستغيث وتطلب متطوعين في مجال الصحة

أرسلت مدينة نيويورك تنبيهًا طارئاً لجميع مواطنيها تطلب متطوعين مرخصين في مجال الرعاية الصحية لدعم المرافق المحتاجة، بعد أن أصبحت بؤرة لفيروس كورونا المستجد.





فقد تم استخدام نظام الإنذار في حالات الطوارئ في المدينة يوم الجمعة لطلب تطوع عمال الرعاية الصحية المرخصون لمساعدة المرافق التي تعاني من نقص في العمالة.





وجاء نص الرسالة: "انتباه جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية: مدينة نيويورك تسعى إلى الحصول على عاملين مرخصين في مجال الرعاية الصحية لدعم المرافق الصحية التي تعاني من نقص. قم بزيارة NYC.gov/helpnow للتطوع".





وقال موقع مدينة نيويورك إن أولئك الذين يسجلون للمساعدة سيخضعون لعملية من خطوتين للتحقق من رخصتهم وسيتم توظيفهم في الأماكن التي تحتاج إلى مساعدة.





وقد شعر بعض المواطنين بأن إنذار الطوارئ يسلط الضوء على شدة فيروس كورونا في المدينة. وكانت الدعوات السابقة للتطوع في وقت سابق من هذا الأسبوع قد أسفرت عن أكثر من 82 ألف متطوع.





وكان أندرو كومو، حاكم نيويورك، قد أعلن يوم الأحد عن 594 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 4159 حالة وفاة في الولاية الأمريكية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا حتى الآن.





وقال كومو إن هناك 122 ألف من سكان نيويورك قد أصيبوا بالعدوى، ولكنه أضاف أن حوالي 75% من المرضى الذين احتاجوا إلى نقلهم إلى المستشفى قد خرجوا منها.



