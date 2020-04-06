أبوريدة يتحدث عن إستبعاد عمرو وردة بكأس الأمم وسبب عودته









كشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ورئيس اتحاد الكرة السابق عن أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.









وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية : " أبلغني الجهاز بقرار استبعاد وردة .. وأبلغتهم بدعمي للقرار بناء على ما تم عرضه عليا من أسباب".





واضاف : :ذهبت المعسكر لأجد كل لاعبي المنتخب متضامنين في طلب عودة اللاعب في وجود وزير الرياضة .. وطلب محمد صلاح منحه فرصة ثانية "



