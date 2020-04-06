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هاني أبو ريدة: أتقبل النقد ولم نفشل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:50 ص
هاني أبوريدة
هاني أبوريدة
محمد جمال


أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، على تقبله للنقد. 

وقال أبوريدة في تصريحات تلفزيونية: كنت أول من تقبل النقد والغضب الجماهيري للخروج الفني للمنتخب من كأس الأمم الأخيرة وتقدمت باستقالتي.

وتابع: مستوى المنتخب المصري لم يكن يؤهله للفوز بالبطولة لكن هذا اتهام مجحف يقضي على طموح أي أحد آخر للعمل والإنجاز.

وشدد على أن منتخب مصر غاب عن كأس الأمم 3 مرات متتالية ومعانا المنتخب صعد كأس الأمم ولعب النهائي على كأس البطولة،  ووصل كأس العالم بعد غياب 28 سنة في إنجاز عظيم كان مطلبا شعبيا وجماهيريا وتحقق بمجهود جبار .

وأشار أبو ريدة إلي أنه تم إعداد المنتخب الأوليمبي على مدار سنتين للفوز ببطولة إفريقيا والصعود للأوليمبياد مع شوقي غريب والحمدلله نجحوا.

وقال رئيس اتحاد الكرة السابق إن الاتهام بالفشل في غير محله .. ممكن يكون في أخطاء  لكن لا يمكن اختزالها في كلمة فشل .. ما تحقق إنجاز بكل المقاييس

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