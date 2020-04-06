هاني أبو ريدة: أتقبل النقد ولم نفشل









أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، على تقبله للنقد.





وقال أبوريدة في تصريحات تلفزيونية: كنت أول من تقبل النقد والغضب الجماهيري للخروج الفني للمنتخب من كأس الأمم الأخيرة وتقدمت باستقالتي.





وتابع: مستوى المنتخب المصري لم يكن يؤهله للفوز بالبطولة لكن هذا اتهام مجحف يقضي على طموح أي أحد آخر للعمل والإنجاز.





وشدد على أن منتخب مصر غاب عن كأس الأمم 3 مرات متتالية ومعانا المنتخب صعد كأس الأمم ولعب النهائي على كأس البطولة، ووصل كأس العالم بعد غياب 28 سنة في إنجاز عظيم كان مطلبا شعبيا وجماهيريا وتحقق بمجهود جبار .





وأشار أبو ريدة إلي أنه تم إعداد المنتخب الأوليمبي على مدار سنتين للفوز ببطولة إفريقيا والصعود للأوليمبياد مع شوقي غريب والحمدلله نجحوا.



