أبو ريدة يُعلن جاهزية مصر لإستضافة كأس العالم 2030









كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن حقيقة ترشح مصر لإستضافة بطولة كأس العالم 2030.





وأكد ‏هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم اقتراب مصر من التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030.





وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية : "مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ".





واضاف : "الدور سوف يأتي علينا قريبا داخل اجتماعات الاتحاد الدولي ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها .. الدولة المصرية أبهرت العالم ومسئولي الاتحاد الدولي والأفريقي في تنظيم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة".





وتابع : "كل شئ كان مبهرا لدرجة المعجزة .. الاستادات وتجهيزها بالسرعة الرهيبة في وقت قليل جدا .. التنظيم الرائع نفسه .. الأمان في كل المدن والملاعب للجماهير من كل الجنسيات.. وحفلة قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات".