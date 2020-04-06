Advertisements

هاني أبوريدة: سأستعين بوجوه جديدة فى إنتخابات اتحاد الكرة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:06 ص
أبوريدة وشوبير
أبوريدة وشوبير
.

تحدث هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم على ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة. 

وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "الاستعانة بنفس الوجوه القديمة في قائمتي الانتخابية غير مقبول".

وتابع: أخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالعديد من الوجوه الجديدة التي نتعشم معها أن نحقق النجاح المطلوب في الفترة المقبلة بإذن الله. 

وأشار إلى أنه كان حزينا لعدم انتخاب كابتن النادي الأهلي السابق وائل جمعة في الانتخابات الماضية.

وشدد رئيس اتحاد الكرة السابق على أن قرار الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي سابق لأوانه على الرغم من طلبات قادة اتحادات أفريقية العديدة لذلك. من واجبي كعضو مجلس تنفيذي أن أحترم وجود رئيس الاتحاد الحالي المستمر في عمله حتى 2021.

وأضاف أبوريدة: "بدون دعم الدولة وأجهزتها لن يكتب النجاح لأي شخص في أي منصب دولي .. وأتشرف بكل المصريين الذين رشحوني لهذا المنصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن أول صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 5 ساعات

عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على تصريحات محمود طاهر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

01:55 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

01:52 ص

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

10:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب