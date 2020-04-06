هاني أبوريدة: سأستعين بوجوه جديدة فى إنتخابات اتحاد الكرة

.





تحدث هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم على ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.





وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "الاستعانة بنفس الوجوه القديمة في قائمتي الانتخابية غير مقبول".





وتابع: أخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالعديد من الوجوه الجديدة التي نتعشم معها أن نحقق النجاح المطلوب في الفترة المقبلة بإذن الله.





وأشار إلى أنه كان حزينا لعدم انتخاب كابتن النادي الأهلي السابق وائل جمعة في الانتخابات الماضية.





وشدد رئيس اتحاد الكرة السابق على أن قرار الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي سابق لأوانه على الرغم من طلبات قادة اتحادات أفريقية العديدة لذلك. من واجبي كعضو مجلس تنفيذي أن أحترم وجود رئيس الاتحاد الحالي المستمر في عمله حتى 2021.



