هاني أبوريدة يكشف عن علاقته بـ محمد صلاح









كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن علاقته بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والتى ترددت أنباء خلال العام الماضي حول عدم وجود علاقة قوية.





ونفى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم توتر علاقته بـ محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوق فريق ليفربول الإنجليزي.





وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيوينة : " علاقتي بصلاح ممتازة كما أنه يرتبط بعلاقة جيدة بالمجلس السابق للجبلاية".







