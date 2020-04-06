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هاني أبوريدة يكشف عن علاقته بـ محمد صلاح
الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:11 ص
محمد جمال
كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن علاقته بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والتى ترددت أنباء خلال العام الماضي حول عدم وجود علاقة قوية.
ونفى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم توتر علاقته بـ محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوق فريق ليفربول الإنجليزي.
وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيوينة : " علاقتي بصلاح ممتازة كما أنه يرتبط بعلاقة جيدة بالمجلس السابق للجبلاية".
وأضاف : "، أتعجب من الإصرار على تصوير وجود مشاكل كبيرة في علاقتي بصلاح، على الرغم من عدم صحتها .. صلاح قدم الكثير لمنتخب مصر وأنا دائما داعم كبير له وأفخر بكونه لاعبا مصريا من أهم لاعبي العالم .. وآخر لقاء جمعنا كان يملؤه الود والمحبة والاحترام المعهود المتبادل بيننا".