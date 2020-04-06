أسطورة مانشستر يونايتد يتحدث عن إمكانية ضم أرسنال مهاجم ريال مدريد









تحدث ريو فرديناد أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد أرسنال مع اللاعب لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.





وكانت هناك العديد من التقارير التي أشارت إلى رغبه أرسنال في التعاقد مع الدولي الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث تحدث فيرديناند خلال بث مُباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا:" يوفيتش لاعب يمكنه الإضافة لأي فريق، ولكن أرسنال لا يحتاج لاعبين في هذا المركز".





وتابع:" يجب على أرسنال سرعة التعاقد مع مدافع، لأنهم لا يملكون لاعبين أمثال كامبل وتوني آدمز".



