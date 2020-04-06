عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1200 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، وفقًا لما أعلنته جامعة جون هوبكنز الأمريكية.





وقالت الجامعة – التي تتخذ من بالتيمور مقرًا لها وتقوم بتسجيل مستمر لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا – إن هناك ما لا يقل عن 377072 حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة و9633 حالة وفاة.







