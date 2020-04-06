Advertisements

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:10 ص
حالات وفاة بفيروس كورونا في أمريكا
حالات وفاة بفيروس كورونا في أمريكا
ترجمة- دينا قدري
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1200 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، وفقًا لما أعلنته جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وقالت الجامعة – التي تتخذ من بالتيمور مقرًا لها وتقوم بتسجيل مستمر لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا – إن هناك ما لا يقل عن 377072 حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة و9633 حالة وفاة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالة وفاة كورونا حالة اصابة كورونا امريكا كورونا الولايات المتحدة

أخبار تهمك

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 4 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ ساعة و 25 دقيقة

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر علاج كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن أول صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على تصريحات محمود طاهر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الاصابات بـ كورونا إلى 1832 والوفيات إلى 41

جامعة "هوبكنز": أمريكا تسجل رقم قياسي جديد في عدد وفيات كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب

عاجل.. أمريكا تسجل 865 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

01:55 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

01:52 ص

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

10:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب