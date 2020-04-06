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عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد
الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:10 ص
ترجمة- دينا قدري
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1200 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، وفقًا لما أعلنته جامعة جون هوبكنز الأمريكية.
وقالت الجامعة – التي تتخذ من بالتيمور مقرًا لها وتقوم بتسجيل مستمر لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا – إن هناك ما لا يقل عن 377072 حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة و9633 حالة وفاة.
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