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ليندسي لوهان تطلق أول أغنية جديدة بعد شائعات اعتناقها الإسلام

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر

أطلقت النجمة الأمريكية المثيرة للجدل، ليندسي لوهان، أغنية جديدة بعنوان "Back To Me"بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وأنباء عن اعتناقها الإسلام، ونشر صورها مع إحدى أثرياء العرب.

وشاركت  لوهان متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بفيديو ترويجي قصير لأغنيتها ذات الإيقاع الراقص.

وكتبت: "الأغنية تدور حول إعادة اكتشاف الذات وقبولها، والخروج من الضوضاء، والمضي قدما، ورمي الماضي خلفك، بينما تعيش اللحظة الراهنة".
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