آخرهم ريم البارودي.. 5 خلافات لريهام سعيد شغلت الوسط الفني والإعلامي









ويرصد "الفجر الفني" خلافات ريهام سعيد مع الفنانين



ريهام سعيد وريم البارودي

بدأت خلافات ريهام سعيد، وريم البارودي، منذ فترة، وحتى الأن لم يحدد اسبباب الخلافات، التي جعلتهم يخصرون بعض نهائيا، حيث أن الأخير قالت إنها تغير من نجاحها بسب تقديمها لبرنامج عبر شاشة "النهار" وتم تسريب شات لها وهي تتحدث عن ريهام سعيد، بطريقة غير لائقة عن طريق الصحفي خالد الصوف.



وكشفت ريهام سعيد عن الخلافات بيهم وقالت من خلال مقطع فيديو لها ". أنا أضطريت إني اطلع فيديو لايف مع اني واخدة عهد على نفسي اني مش هعمل لايف خالص، لكن مع الأسف الشديد الناس اللي عارفة شخصيتي عرفت تجرني إني أطلع بردو أتكلم".



وتابعت "سعيد" قائلة: "أنا حابة أقول إننا في ازمة وعندنا ناس بتموت والحمد لله نسبة الوفيات قليلة مقارنة بالدول التانية، ولو روح واحدة راحت مننا لازم نهتم بده ونحافظ على بلدنا ونفسنا وياريت نسيبنا من الحاجات التافهة اللي المواقع بتعملها ودي حاجة مش جديدة عليكم ولكن أنا تخيلت أن موضوع الكورونا ده هيغير شوية والناس تتعظ وتبقا صادقة".



وأضافت "سعيد'' لحديثها قائلة: "من الواضح ان مفيش أي حاجة بتغير حد أنا اتفاجئت ببعض المواقع ومن بينهم موقع أيام تعبي بالسمنة كان بيكتب كل حاجة غلط عني انهم بيكتبوا ان هناك اساءة متبادلة بيني وبين ريم البارودي يا جماعة اتقوا الله يعني لو طول عمركم بتكذبوا مينفعش دلوقتي الكذب انا مرضتش خالص على كلام جعانة او غيره كل ده من اختراق الصحافة وانا لما عرضت الفيديو عرضته عشان اعرف اللي بيبعتهولي ان الرسالة وصلتلي، انا لو محتاجة اوصل كلام لحد مش هحتاج اني احط فيديو كناية خالص عندي".



واستكملت قائلة: "بالنسبة اني مردتش طب أنا أرد أقول أيه طيب بعد ما سمعت الإهانة دي من حد كلت معاه عيش وملح، انا بالرغم اني اتشتمت من غير ما اعرف السبب أعدم ولادي انا صحيت من النوم لقيت نفسي بتشتم، بس أيا كان انا بقول انها مش وحشة هي بس غلاطة ولما بتتعصب بتغلط قوي زي ما عملت مع ميسرة بألفاظ خارجة واخدت حكم وميرنا المهندس ميتة زعلانة منها، هي طيبة وخدومة".



واختتمت "سعيد" قائلة: "مش معنى اني مردتش اني تقبلت الغلط ولكن أنا مش هقدر وانهاردة حد كلمني وطلب مني ارفع قضية لكن انا مقدرش ومتخيلش تربيتي واخلاقي متسمحش اني اعمل كدة في حد أكلت معاه عيش وملح وعمري ما هتنازل عن طريقتي وهي عارفة اني عمري ما هرد الغلط بغلط نهائيا".



وكتبت "سعيد" على هذا اللايف قائلة: "شكرا ريم البارودي، فرضت أمري اليك يارب".



ريهام سعيد ومحمد رمضان

كشفت ريهام سعيد، في إحدى اللقاءات التلفزونية ، بأنه بعد أزمتها الشهيرة وتوقفها عن العمل لمدة عام، أرادت أن تعود للجمهور بحلقة قوية.



وأضافت ريهام سعيد، أنها كانت تعرف محمد رمضان جيداً، عندما كانت في شهرتها الكبيرة، حيث كانا يذهبان سوياً للقيام بأعمال الخير، لهذا لم تتردد في أخذ ميعاد من مدير أعماله لكي تقابله وتقوم بلقاء معه، وبالفعل حصلت على موعد بعد انتهاء عرض مسرحيته.



وتابعت ريهام سعيد القصة، بأنها ذهبت إلى المسرح لكي تقابل محمد رمضان، إلا إنها وجدت شخصاً يخبرها بأن محمد رمضان يطلب تأجيل التصوير للغد.



واستكملت ريهام سعيد حديثها بأنها اتصلت بشقيق محمد رمضان ومدير أعمال محمود رمضان، لتفهم منه سبب التأجيل وتتأكد إذا كان يرغب في إجراء المقابلة من عدمه، ليؤكد لها شقيقه أنه سيجري الحوار في اليوم التالي.



وذهبت ريهام سعيد، في اليوم التالي إلى محمد رمضان على الساعة الواحدة صباحاً مع فريق العمل، لكي تجري الحوار إلا إنه تم الاعتذار لها بأنه تم دعوته على العشاء لهذا لم يتمكن من إجراء اللقاء، ومن ثم عليها العودة في اليوم التالي.



وقالت ريهام سعيد بأنها رفضت الذهاب مجدداً لمحمد رمضان، لترسل فريق العمل في اليوم التالي إلا إنه لم يقابلهم للمرة الثالثة





ريهام سعيد وسما المصري

سما المصري وريهام سعيد، خلافات لا تنتهي، حيث أن كل فترة من حين لإخر تظهر أزمة جديدة بينهم، ويكون الثنائي حديث السوشيال ميديا.



وكشفت ريهام سعيد، أن سما المصري، هي "زقت" عليها فتاة المول، التي تسببت في واقف برنامجها عدة شهور، بحد وصفها.



وكانت المصري، هاجمت ريهام سعيد قائلة ""هو النيزك إمتى بقا عشان الكدب دا ع الصبح؟؟ ... لما أنتي يا أم عفاريت معندكيش عربية أومال مرتبك الـ500 ألف جنيه اللي قلتي في التحقيقات إنك بتاخديها شهريا من النهار بتروح فين؟؟ والعربية المرسيدس s500 السودة اللي نزلتي جبتي منها الفلوس لفتاة المول قدام عنيا تبقي إيه؟؟ والعربية الجيب اللي رحتي مع المحامي جميل سعيد النيابة يوم ما اتحبستي بتاعت مين؟ هتقولي مش بتوعك؟ لا العربيتين بتوعك وإنتي عارفة".



وتابعت: "وقاعدة في فيلا في أكتوبر غير شقتك الكبيرة اللي في شارع مراد في الجيزة اللي بيروحلك أي إخطار بلاغات وقضايا عليها غير فيلا مارينا ومحلات اللبس بتاعت والدتك وبتعلمي ولادك في لندن وعايشين هناك وكل واحد معاه عربية وغيرها وغيرها.... ما تشتغليش الناس ربنا مديكي ومديني ومدي الناس كلها فماتمثليش باه الفقر وتقولي أوبر وتعيشي دور الفقيرة عشان نتعاطف معاكي ونعيط اهيئ اهيئ وكده....".



وأضافت: "إنتي مش قلتي إنك دفعتي لي أنا وفتاة المول ٢ مليون جنيه عشان البنت تتنازل عن القضيه؟؟ إزاي بتركبي تاكسي وبتدفعي المبلغ دا؟؟ عرفتي إنك مش بس بتاعت عفاريت لا فشارة وكدابة كدب الإبل...ماهو يا إما ما دفعتيش لينا وبتكدبي يا إما غنية جدا وبرضو بتكدبي وبتتدعي الفقر..... الحبس والسجن أثروا على دماغك باين... والفلوس دي طبعا من جمعية صبايا الخير تحبي تقولي ولا أفضحك انا؟؟... اخ ياجاميكا يا بتاع العفاريت...".



ريهام سعيد وزينة

كما أن الفنانة زينة، كانت من ضمن الفنانين التي دخلت في خلافات طويلة مع ريهام سعيد، ووصلت إلى المحاكم، وذلك منذ إعلان زينة، نسب أطفالها ل الفنان أحمد عز.



إلى أن ريهام سعيد، لم تترك فرصة حتى تهاجم وزينة، ونشرت منشور بعد خناقة أحمد عز وشقيقة زينة؛ قائلة "برضوا هاقول لك حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قلتلها من 3 سنين وبهدلتني في المحاكم من غير حق مش بتبهدل غير عيالها وسمعتهم باللي بتعمله"،



شريف مدكور

حتى الأعلامي شريف مدكور، لم يسلم من ريهام سعيد، حيث أنها هاجمته بشدة واتهمته بالتخلي عنها في فترة مرضها.

ونشرت منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام وكتبت "شريف مدكور. خسارة. علمتوني درس عمري ما هانساه كلكوا الحقيقة".



ورغم ذلك شريف مدكور، لم يرد على هجوم ريهام سعيد، عليه.









أثارت خلافات الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، الجدل عبر السوشيال ميديا، خصوصًا بعد الصداقة الطويلة التي كانت بينهما كما هو معروف في الوسط الفني.خلاف ريم البارودي، مع ريهام سعيد ليس الأول لها حيث أنها الفترة الأخيرة تعرضت لعدة خلافات وازمات مع أكثر من فنان، والتي دائما تظهر عبر السوشيال ميديا.