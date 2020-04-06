Advertisements

اللاعبين المرشحين للإنضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:31 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
بدأت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني في التفكير بالصفقات التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن تسبب فيروس كورونا الجديد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي اللاعبين المرشحين الي الانضمام لصفوف برشلونة خلال الصيف المقبل:

يعد النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الأول لنادي برشلونة الإسباني لعودته لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن عبر اللاعب عن عدم سعادته مع النادي الباريسي وافتعال العديد من المشاكل لذا قررت إدارة النادي الفرنسي الموافقة في مناقشة العروض المقدمة للاعب.

ويرغب نادي برشلونة الاسباني في ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي يمتلك شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني تحسبا لرحيل المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز الذي تراجع مستواه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشفت العديد من التقارير الأوربية رغبة نادي برشلونة الاسباني في دخول السباق مع الجناح الدولي الألماني ساني جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن أول صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ ساعة و نصف

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 8 ساعات

دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)

منذ 42 دقيقة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

03:10 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

01:55 ص

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

01:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب