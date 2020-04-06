اللاعبين المرشحين للإنضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية

بدأت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني في التفكير بالصفقات التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن تسبب فيروس كورونا الجديد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي اللاعبين المرشحين الي الانضمام لصفوف برشلونة خلال الصيف المقبل:





يعد النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الأول لنادي برشلونة الإسباني لعودته لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن عبر اللاعب عن عدم سعادته مع النادي الباريسي وافتعال العديد من المشاكل لذا قررت إدارة النادي الفرنسي الموافقة في مناقشة العروض المقدمة للاعب.





ويرغب نادي برشلونة الاسباني في ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي يمتلك شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني تحسبا لرحيل المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز الذي تراجع مستواه مع الفريق خلال الفترة الماضية.



