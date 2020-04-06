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اللاعبين المرشحين للإنضمام لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:39 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
بدأت إدارة نادي نادي ريال مدريد الاسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي المرينجي في التفكير بالصفقات التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن تسبب فيروس كورونا الجديد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي اللاعبين المرشحين الي الانضمام لصفوف ريال مدريد خلال الصيف المقبل:

يعتبر النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الهدف الأول لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للتعاقد معه لتعزيز خط هجوم النادي الملكي الذي عاني كثيرا بعد رحيل النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو الي صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويسعد نادي ريال مدريد لخوض مفاوضات قوية مع نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يري أن اللاعب الشاب هو مستقبل النادي الباريسي وعرضه للبيع خلال الفترة المقبلة غير وارد إلا في حال تحقيق بطولة دروي أبطال أوروبا.

ويفاضل نادي ريال مدريد الإسباني بين التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي واللاعب الدولي النرويجي الشاب هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع أحدهم لتعزيز خط هجوم النادي الملكي خصوصا بعد تراجع مستوى اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة.

ودخل نادي ريال مدريد مؤخرا في صراع علي ضم اللاعب الدولي الهولندي فان دي بيك لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي لتعزيز خط وسط النادي الملكي في الموسم الجديد

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