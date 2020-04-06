Advertisements

أحمد كريمة يوضح طريقة صلاة الجنازة على المتوفي بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تشييع الميت سنة ويمكن العدول عنها، أما صلاة الجنازة فهي فرض كفاية، إذا قام بها أحد سقطت عن الباقيين، ويمكن أن يتم صلاة الغائب على موتى كورونا بدلًا من صلاة الجنازة.


وأوضح "كريمة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن صلاة الجنازة ليس لها عدد محدد، لافتًا إلى أن صلاة الجنازة تجوز في الجبانة أو المسجد أو في أي مكان، وتجوز والميت في مقبرته، أو بعد زمن قليل من دفنه.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يتم تكفين المتوفى بكورونا بقماش لستر جسده أولًا، ولا مانع في دفنه في صناديق إذا اقتضت الضرورة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة متوفي بكورونا كوفيد صلاة الجنازة العائدون من الخارج الصلاة على الميت الصحة العالميه الاجمالي احمد كريمة

أخبار تهمك

رانيا فريد شوقي: لهذا السبب والدي لم يعيش حالة النجومية

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد كريمة يوضح طريقة صلاة الجنازة على المتوفي بكورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 7 ساعات

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

صداع "صلاح وماني" مزمن في رأس إدارة ليفربول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ نصف ساعة

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 6 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

أزهري: حظر التجوال تم تطبيقه في عهد النبي وهذا أجر من يجلس في منزله

صرف إعانة استثنائية للبيطري المتوفى بكورونا في السعودية

تعليق "الأوقاف" على إقامة صلاة الجنازة بعد غلق المساجد (فيديو)

داعية إسلامي يوضح كيفية الصلاة على المتوفين بفيروس كورونا

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر