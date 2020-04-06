أول وفاة بفيروس كورونا في الدوري الفرنسي













أعلن نادي ريمس الفرنسي، اليوم الأحد، عن انتحار طبيب الفريق بيرنارد جونزاليس، عن عمر 60 عاماً، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وعثرت الشرطة الفرنسية على جثة طبيب النادي المشارك في دوري الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم، وقد ترك رسالة تفيد بأنه انتحر بسبب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".





ونشر نادي ريمس بيان عبر موقعه الرسمي يفيد بأن: "من المحزن أن نعلن اليوم الأحد وفاة الطبيب برنار غونزاليس منتحرا.. لقد كان طبيبا عظيما على أعلى مستوى والجميع كان يقدر مجهوداته معنا.. رجل كل المراحل البطولية؛ الذي أمضى أكثر من عقدين من الزمن مع نادي المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد".





وأوضح النادي، أنه كان يعلم بإيجابية عينة الكشف الطبي الذي خضع لها طبيبه منذ أسبوعين، وترك ملاحظات بعدها لم يتم الكشف عن مضمونها حتى الآن.



